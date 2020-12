Tour de Ski, Val Müstair 2021: programma, orari, tv. Il calendario delle prime tre tappe (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al 2021, con il Tour de Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio 2021, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val Müstair: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl. Subito Italia protagonista: il 2021 verrà inaugurato in Val Müstair, in Svizzera, dove si terrà la prima sprint del Tour, in tecnica libera, con Federico Pellegrino ancora una volta chiamato a centrare il bersaglio grosso. Il 2 gli atleti saranno chiamati ad affrontare una mass start in tecnica classica: qui certamente un piazzamento di ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Lo sci di fondo, terminata domenica scorsa la terza tappa della Coppa del Mondo 2020-in Germania, a Dresda, dà appuntamento direttamente al, con ilde Ski: si gareggerà infatti da venerdì 1 a domenica 10 gennaio, con giorni di riposo e trasferimento fissati per lunedì 4 e giovedì 7. Si partirà dalla Svizzera, in Val: venerdì 1 sprint tl, sabato 2 mass start tc e domenica 3 pursuit tl. Subito Italia protagonista: ilverrà inaugurato in Val, in Svizzera, dove si terrà la prima sprint del, in tecnica libera, con Federico Pellegrino ancora una volta chiamato a centrare il bersaglio grosso. Il 2 gli atleti saranno chiamati ad affrontare una mass start in tecnica classica: qui certamente un piazzamento di ...

