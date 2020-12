Tottenham-Fulham (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Fulham non perde da quattro giornate, periodo nel quale invece il Tottenham ha perso due volte, totalizzando due punti i meno dei rivali. Il club del nord di Londra ha così perso non solo la testa della classifica, ma anche un posto tra le prime quattro. Ecco la classifica. Gli allievi di Scott Parker InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilnon perde da quattro giornate, periodo nel quale invece ilha perso due volte, totalizzando due punti i meno dei rivali. Il club del nord di Londra ha così perso non solo la testa della classifica, ma anche un posto tra le prime quattro. Ecco la classifica. Gli allievi di Scott Parker InfoBetting: Scommesse Sportive e

PCapano : Lo #SheffieldUnited registra positivi al #Covid ma la sfida delle 19 contro il #Burnley si disputerà. Il #Fulham ha… - infobetting : Tottenham-Fulham (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - napolista : The Athletic: anche Fulham-Tottenham a rischio rinvio per il Covid Prosegue l'emergenza coronavirus in Premier Leag… - marco_rogerio_ : RT @BritishFootball: A rischio la sfida tra Tottenham e Fulham di domani a causa di una serie di positività al Covid-19 riscontrate nei Cot… - BritishFootball : A rischio la sfida tra Tottenham e Fulham di domani a causa di una serie di positività al Covid-19 riscontrate nei Cottagers. -