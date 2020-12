Torta natalizia del nonno | fresca e leggera senza cottura! Curiose? 

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 dicembre 2020) Avete mai sentito parlare delladel? Si tratta di una ricetta molto semplice da preparare e che non richiede alcun tipo di cottura. L’ideale è accompagnarla ad una tisana calda oppure ad una tazza di tè. Chi ama fare una colazione sostanziosa, invece, potrà accostarla ad una spremuta d’arancia oppure ad un bicchiere di latte. Questo dolce è la soluzione giusta anche per chi ha ospiti a casa e vuole andare sul sicuro. Si prepara in pochissimo tempo ecottura. La sua consistenza morbida a fronte di un fondo friabile e croccante la rende davvero unica e inarrivabile. Curiose di sapere come fare ladel? Iniziamo!del: ingredienti e preparazione Per ...