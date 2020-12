Torre Annunziata | funzionario comunale intasca tangente | arrestato

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sorpreso in auto mentre incassava una. È successo adove l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico, N.A., di 63 anni è stato. Al momento la Guardia di Finanza non ha ancora identificato l’uomo con cuisi è incontrato. Lasarebbe della somma di 10mila euro ed è stata ritrovata nell’auto del. L’arresto è collegato ad un’inchiesta su un giro di corruzione. Ilè stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida dell’arresto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

