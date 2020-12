Torino, trattativa con la Fiorentina per Izzo: le contropartite (Di martedì 29 dicembre 2020) Torino e Fiorentina hanno aperto una trattativa per il passaggio in viola di Armando Izzo. I dettagli dell’operazione Secondo quanto riferito da Tuttosport, Torino e Fiorentina hanno aperto una trattativa per il passaggio in viola di Armando Izzo. Operazione a titolo definitivo che vedrà il coinvolgimento di una contropartita tecnica. La Fiorentina avrebbe offerto due trequartisti che potrebbero fare molto comodo al tecnico Marco Giampaolo: si tratta di Riccardo Saponara e Valentin Eysseric. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)hanno aperto unaper il passaggio in viola di Armando. I dettagli dell’operazione Secondo quanto riferito da Tuttosport,hanno aperto unaper il passaggio in viola di Armando. Operazione a titolo definitivo che vedrà il coinvolgimento di una contropartita tecnica. Laavrebbe offerto due trequartisti che potrebbero fare molto comodo al tecnico Marco Giampaolo: si tratta di Riccardo Saponara e Valentin Eysseric. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Torino: ecco perché la trattativa per Ramirez non può riaprirsi: La scorsa estate Gaston Ramirez è stato uno dei gi… - cody53250131 : RT @mirkonicolino: Oggi la #Juventus dovrebbe definire la trattativa per #Reynolds, terzino americano classe 2001. Sarebbe un investimento… - FraCei85 : @antosalatino @Diegosper Antonio da Torino spingono x questa trattativa? Alternative? - AdeNugraha999 : RT @mirkonicolino: Oggi la #Juventus dovrebbe definire la trattativa per #Reynolds, terzino americano classe 2001. Sarebbe un investimento… - lookatbald : RT @mirkonicolino: Oggi la #Juventus dovrebbe definire la trattativa per #Reynolds, terzino americano classe 2001. Sarebbe un investimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino trattativa Torino: ecco perché la trattativa per Ramirez non può riaprirsi Calciomercato.com Torino, trattativa con la Fiorentina per Izzo: le contropartite

Torino e Fiorentina hanno aperto una trattativa per il passaggio in viola di Armando Izzo. I dettagli dell'operazione ...

Juventus, Paratici si muove per Depay: contatti con Lione e agente

La Juventus a lavoro per portare Memphis Depay a Torino. L'attaccante classe 1994 del Lione e della nazionale olandese è in scadenza di contratto nel L'olandese obiettivo per l'attacco bianconero ...

Torino e Fiorentina hanno aperto una trattativa per il passaggio in viola di Armando Izzo. I dettagli dell'operazione ...La Juventus a lavoro per portare Memphis Depay a Torino. L'attaccante classe 1994 del Lione e della nazionale olandese è in scadenza di contratto nel L'olandese obiettivo per l'attacco bianconero ...