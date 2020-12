Torino, recuperato Murru: il terzino si è allenato con il gruppo (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Torino recupera Nicola Murru: il terzino sinistro è il primo dei cinque infortunati granata a uscire dall’infermeria. Oggi l’ex difensore della Sampdoria, reduce da una distrazione ai flessori, ha lavorato con il gruppo così come Daniele Baselli. Entrambi potrebbero essere convocati per la trasferta di Parma di domenica. Ansaldi, Bonazzoli e Millico, invece, saranno valutati nei prossimi giorni. Per domani è prevista un una doppia seduta di lavoro al Filadelfia. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilrecupera Nicola: ilsinistro è il primo dei cinque infortunati granata a uscire dall’infermeria. Oggi l’ex difensore della Sampdoria, reduce da una distrazione ai flessori, ha lavorato con ilcosì come Daniele Baselli. Entrambi potrebbero essere convocati per la trasferta di Parma di domenica. Ansaldi, Bonazzoli e Millico, invece, saranno valutati nei prossimi giorni. Per domani è prevista un una doppia seduta di lavoro al Filadelfia. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Torino recuperato Torino, recuperato Murru: il terzino si è allenato con il gruppo alfredopedulla.com Torino recupera Murru, domani doppia seduta al Fila

Il Torino recupera Nicola Murru: l'esterno difensivo è il primo dei cinque infortunati granata ad uscire dall'infermeria. (ANSA) ...

