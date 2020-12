Tonica Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa di, con il sentiment degli investitori sostenuto ancora una volta dal maxi pacchetto di stimoli all’economia, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere, alimentati dalla forte domanda e da un’offerta limitata, secondo il report Standard & Poor’s/Case-Shiller. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.753 punti. In progresso il Nasdaq 100 (+0,55%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,51%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti sanitario (+0,85%), informatica (+0,58%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,53%). In cima alla classifica dei colossi ...