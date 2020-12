Tommaso Zorzi fa nuove rivelazioni sul presunto tradimento di Natalia ad Andrea: “L’amante le ha regalato tutto e sappiamo il nome di lui…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello qualche giorno fa ha rivelato a Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti di un presunto tradimento subito da Andrea Zelletta. Ieri sera Natalia Paragoni è entrata nella casa del GF Vip per tranquillizzare il suo compagno ed ha bollato le confessioni della brasiliana come ‘chiacchiere inventate’. Tommaso però non è convinto e oggi ha palesato i suoi dubbi a Stefania Orlando e Cecilia. L’influencer ha anche aggiunto qualche dettaglio del racconto di Dayane. “Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Parlo ovviamente di Zelletta e del racconto di Natalia. Se una persona in diretta ti dicono una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola ‘comodino’. Secondo me lui già sapeva. Il punto ... Leggi su biccy (Di martedì 29 dicembre 2020) Dayane Mello qualche giorno fa ha rivelato ae Cecilia Capriotti di unsubito daZelletta. Ieri seraParagoni è entrata nella casa del GF Vip per tranquillizzare il suo compagno ed ha bollato le confessioni della brasiliana come ‘chiacchiere inventate’.però non è convinto e oggi ha palesato i suoi dubbi a Stefania Orlando e Cecilia. L’influencer ha anche aggiunto qualche dettaglio del racconto di Dayane. “Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Parlo ovviamente di Zelletta e del racconto di. Se una persona in diretta ti dicono una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola ‘comodino’. Secondo me lui già sapeva. Il punto ...

