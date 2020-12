Terza ondata di Coronavirus inevitabile | pensiero e considerazioni dell’infettivologo Bassetti

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Con la consegna le prime somministrazioni del vaccino Pfizer che proprio in questi giorni stanno cominciando ad arrivare anche nel nostro Paese, si spera quantomeno di placare l’ormai incessante corsa che da quasi un anno, ci costringe a lottare contro la pandemia di Coravirus. Non mancano tuttavia già i primi inceppi, la stessa casa farmaceutica ha infatti annunciato agli uffici del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, un nuovo calendario contenente le consegne dei vaccini, previste già in questa prima settimana per il nostro Paese, a seguito del contratto sottoscritto con l’Unione Europea. Già nella tarda serata di oggi si aspetta la consegna di un numero ben elevato di dosi, 469.950. Le dosi del vaccino verranno distribuite già da domani mattina nei siti già previsti e individuati, così come pattuito a seguito di accordi tra Commisario e Regioni. Le ...