Terremoto violentissimo in Croazia, magnitudo 6.3: il più forte mai registrato. Paura anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Ingenti danni a edifici e qualche ferito sono il bilancio della scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 registrata in Croazia. L'epicentro a Petrinja a 44 chilometri a sudest di Zagabria. E a una profondità di 10 chilometri. La scossa, delle 12.19, è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Nord-est.Le prime informazioni disponibili parlano di tetti crollati, danni alle facciate degli edifici e anche interni palazzi crollati. Lo rende noto la Croce Rossa croata, che su Twitter ha annunciato l'invio dei soccorritori sul luogo del Terremoto. Si tratterebbe del più violento Terremoto mai registrato in Croazia. La stessa zona era già stata colpita ieri ...

