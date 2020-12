Terremoto vicino Verona, scossa magnitudo 4.4 (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic.(Adnkronos) - Una scossa di Terremoto, questa volta di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 15.36 dalla sala sismica dell'Ingv nella zona di Verona, con epicentro a 3 km da Salizzole e a una profondità di 9 km. Si tratta della terza scossa registrata nel giro di poche ore sempre nella stessa zona: la prima alle 14.02 di magnitudo 3.4, la seconda alle 14.44 di magnitudo 2.8 e la terza alle 15.36 di magnitudo 4.4. è stata ''avvertita dalla popolazione" ma "dalle verifiche effettuate - comunica, via twitter, il Dipartimento della Protezione civile - non risultano danni e feriti''. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic.(Adnkronos) - Unadi, questa volta di4.4, è stata registrata alle 15.36 dalla sala sismica dell'Ingv nella zona di, con epicentro a 3 km da Salizzole e a una profondità di 9 km. Si tratta della terzaregistrata nel giro di poche ore sempre nella stessa zona: la prima alle 14.02 di3.4, la seconda alle 14.44 di2.8 e la terza alle 15.36 di4.4. è stata ''avvertita dalla popolazione" ma "dalle verifiche effettuate - comunica, via twitter, il Dipartimento della Protezione civile - non risultano danni e feriti''.

