Terremoto vicino Verona, scossa magnitudo 3.4 (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic.(Adnkronos) - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 14.02 dalla sala sismica dell'Ingv nella zona di Verona. L'epicentro è stato localizzato a 2 km dal comune di Salizzole (Verona), ad una profondità di 11 km.

