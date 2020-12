Terremoto Verona: scossa avvertita nel Nord Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema ancora la terra dopo il sisma in Croazia, Terremoto in provincia di Verona: scossa avvertita nel Nord Italia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nella zona del Veronese, è stata avvertita alle 15:36 in molte zone del Nord Italia, anche a Milano. Poco prima c’erano state altre due scosse con epicentro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Trema ancora la terra dopo il sisma in Croazia,in provincia dinel. Unadidi magnitudo 4.4, con epicentro nella zona del Veronese, è stataalle 15:36 in molte zone del, anche a Milano. Poco prima c’erano state altre due scosse con epicentro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : ?? ULTIM'ORA La scossa è stata violentissima e avvertita anche a Trieste, Bologna, Verona e Padova #Terremoto - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - emergenzavvf : ?? #Verona registrata scossa di #terremoto di ML 4.4 alle ore 15:36 con epicentro a Salizzole: giunte alle sale oper… - SSguazzi : @lucianoghelfi sembra ci sia stata scossa terremoto in provincia di Verona. Magnitudo 4.4 avvertita anche a MN - solonews1011 : RT @Emergenza24: [29.12-15:40] #Salizzole #Verona #TERREMOTO (15:36 UTC+1) M 4.4 – Dicci la situazione anche se ok -