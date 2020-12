Terremoto Verona oggi, scossa avvertita anche a Milano e in tutte le province della Lombardia (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la violenta scossa di Terremoto verificatasi stamani, martedì 29 dicembre 2020, in Croazia, anche l’Italia ha tremato: precisamente a Salizzole, comune veneto in provincia di Verona. La scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.36 e ha fatto tremare la terra per diversi secondi. È stata avvertita nitidamente anche a Milano e in diverse province della Lombardia. Leggi anche >> Croazia Terremoto di magnitudo 6, avvertito anche in Italia: gravi danni Terremoto Verona oggi: due le scosse a distanza di mezz’ora Trema la terra a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la violentadiverificatasi stamani, martedì 29 dicembre 2020, in Croazia,l’Italia ha tremato: precisamente a Salizzole, comune veneto in provincia di. La, di magnitudo 4.4, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.36 e ha fatto tremare la terra per diversi secondi. È statanitidamentee in diverse. Leggi>> Croaziadi magnitudo 6, avvertitoin Italia: gravi danni: due le scosse a distanza di mezz’ora Trema la terra a ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA La scossa è stata violentissima e avvertita anche a Trieste, Bologna, Verona e Padova #Terremoto - emergenzavvf : ?? #Verona registrata scossa di #terremoto di ML 4.4 alle ore 15:36 con epicentro a Salizzole: giunte alle sale oper… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - O_Bertagnoli : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 15:36 IT del 29-12-2020, prov/zona Verona #INGV_25871441 https://t… - vinbianco : Ah ma pure terremoto vicino a Verona un’ora fa, non ci facciamo mancare niente oggi -