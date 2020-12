Terremoto: scossa di magnitudo 6 in Croazia. Paura da Trieste all’Abruzzo (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa di Terremoto in Croazia. E' stata calcolata provvisoriamente di magnitudo 6. Il Terremoto è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) Leggi su firenzepost (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortediin. E' stata calcolata provvisoriamente di6. Ilè stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, daall'Abruzzo, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)

