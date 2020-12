Terremoto Roma, avvertita lieve scossa (Di martedì 29 dicembre 2020) Su Twitter arrivano le prime segnalazioni: “Qualcuno ha avvertito il Terremoto a Roma?”, chiede qualcuno. Poi ancora: “Roma, settimo piano in zona alta, sentito. Sospettavo un Terremoto perché la sedia e un lampadario hanno tremato per qualche secondo. Speriamo non sia grave”, spiega qualcun altro. Una lieve scossa di Terremoto è stata avvertita a Roma e nel Lazio, e anche in altre zone d’Italia come la Campania e l’Abruzzo. Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la Croazia, con epicentro tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in Italia intorno alle 12:40. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 29 dicembre 2020) Su Twitter arrivano le prime segnalazioni: “Qualcuno ha avvertito il?”, chiede qualcuno. Poi ancora: “, settimo piano in zona alta, sentito. Sospettavo unperché la sedia e un lampadario hanno tremato per qualche secondo. Speriamo non sia grave”, spiega qualcun altro. Unadiè statae nel Lazio, e anche in altre zone d’Italia come la Campania e l’Abruzzo. Una violentadidi magnitudo 6.3 ha colpito la Croazia, con epicentro tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria. Il sisma è stato avvertito anche in Italia intorno alle 12:40. L'articolo proviene da Italia Sera.

