Terremoto oggi Verona 29 dicembre 2020 | epicentro | magnitudo e ultime notizie

(Di martedì 29 dicembre 2020)– Una scossa diè stata avvertita, martedì 29, alle ore 14,02 ae provincia. Secondo quanto riporta l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), laè stata di 3.4 è la scossa è stata registrata cona 2 chilometri ad ovest di Salizzole (provincia di) con coordinate geografiche (lat, lon) 45.24, 11.06 ad una profondità di 11 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa non sarebbe in alcun modo legata a quella di 6.4 registrata in mattinata in Croazia. Tutte le scosse di