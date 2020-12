Terremoto oggi nord Italia 29 dicembre 2020: magnitudo, epicentro e ultime notizie (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto oggi nord Italia – Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi, martedì 29 dicembre 2020, intorno alle ore 12,20 in diverse zone dell’Italia. Segnalazioni sono arrivate dal nord est, ma anche dalle regioni adriatiche e al sud. L’epicentro, secondo quanto riporta l’INGV, è stato registrato in Croazia alle ore 12,19 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 chilometri. La magnitudo è stata di 6.4. Numerosi danni sono segnalati nella zona dell’epicentro. Al momento invece non risultano danni a cose o persone sul suolo Italiano. Notizia in aggiornamento… Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020)– Una forte scossa diè stata avvertita, martedì 29, intorno alle ore 12,20 in diverse zone dell’. Segnalazioni sono arrivate dalest, ma anche dalle regioni adriatiche e al sud. L’, secondo quanto riporta l’INGV, è stato registrato in Croazia alle ore 12,19 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 chilometri. Laè stata di 6.4. Numerosi danni sono segnalati nella zona dell’. Al momento invece non risultano danni a cose o persone sul suolono. Notizia in aggiornamento… Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una ...

rusembitaly : ????????Il 28.12.1908 durante il devastante terremoto di #Messina i marinai russi salvarono gli abitanti dalle macerie… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - AndFranchini : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - Nibiru_xxx : #Terremoto #Croazia oggi: scossa 6.3 avvertita in Veneto, Lombardia e persino ai Castelli Romani e a Napoli - PagliariniSte : +++BREAKING NEWS+++ Scossa di Terremoto in Croazia, trema tutta la costa Adriatica -