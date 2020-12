Terremoto oggi in Croazia: scossa avvertita anche in Lombardia (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dicembre 2020 - Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita oggi in Croazia . La scossa, di magnitudo 6.4 secondo i dati preliminari dell'Ingv, è stata avvertita nettamente ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dicembre 2020 - Una fortediè statain. La, di magnitudo 6.4 secondo i dati preliminari dell'Ingv, è statanettamente ...

matteosalvinimi : Un abbraccio di vicinanza e solidarietà al popolo croato per il #terremoto che ha colpito la regione di Zagabria -… - rusembitaly : ????????Il 28.12.1908 durante il devastante terremoto di #Messina i marinai russi salvarono gli abitanti dalle macerie… - SkyTG24 : Il #terremoto di magnitudo 6.4, con epicentro a una cinquantina di km da Zagabria, ha provocato gravi danni a Petri… - CaterinaFe80 : Ieri mattina la neve, ieri sera l'acqua che non c'era in tutta la città e oggi il terremoto. Fate voi... - fuscomarina : ma anche ieri c'è stato in croazia un fortissimo terremoto 5,2 : di solito i giorni successivi c'è assestamento con… -