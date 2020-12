Terremoto oggi Croazia 6.4: 7 morti, molti feriti. Paura in Italia, dal Veneto a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto oggi in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, avvertita alle 12.19 in mezza Italia. La scossa, oltre 6 di magnitudo, è stata sentita in Trentino, Veneto, Friuli Venezia... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 dicembre 2020)in, con epicentro vicino Zagabria, avvertita alle 12.19 in mezza. La scossa, oltre 6 di magnitudo, è stata sentita in Trentino,, Friuli Venezia...

rusembitaly : ????????Il 28.12.1908 durante il devastante terremoto di #Messina i marinai russi salvarono gli abitanti dalle macerie… - SkyTG24 : Le immagini dei primi soccorsi in #Croazia, colpita da una scossa di #terremoto di magnitudo 6.4 questa mattina Una… - SkyTG24 : Il #terremoto di magnitudo 6.4, con epicentro a una cinquantina di km da Zagabria, ha provocato gravi danni a Petri… - zazoomblog : Terremoto oggi Croazia 6.4: 7 morti molti feriti. Paura in Italia dal Veneto a Napoli - #Terremoto #Croazia #morti… - SemperAdamantes : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio di vicinanza e solidarietà al popolo croato per il #terremoto che ha colpito la regione di Zagabria - e i… -