Terremoto oggi Croazia 29 dicembre 2020: magnitudo, epicentro. Avvertita anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto oggi Croazia 29 dicembre 2020: magnitudo, epicentro Nord Italia Terremoto oggi Croazia – Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi, 29 dicembre 2020, alle 12.20 in Croazia. Un sisma potente, di magnitudo 6.3, con epicentro 44 chilometri a sud-est di Zagabria. Il Terremoto è stato avvertito anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all'Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata sentita lungo la costa Adriatica

rusembitaly : ????????Il 28.12.1908 durante il devastante terremoto di #Messina i marinai russi salvarono gli abitanti dalle macerie… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - AndFranchini : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - Nibiru_xxx : #Terremoto #Croazia oggi: scossa 6.3 avvertita in Veneto, Lombardia e persino ai Castelli Romani e a Napoli - PagliariniSte : +++BREAKING NEWS+++ Scossa di Terremoto in Croazia, trema tutta la costa Adriatica -