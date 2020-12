Terremoto nella zona di Verona, scossa di magnitudo 4.4: avvertita anche a Milano (Di martedì 29 dicembre 2020) Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito la zona della provincia di Verona alle ore 15.36, a 3 km ovest da Salizzole, comune di 4000 abitanti: si trova a 22 km da Verona,. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Le verifiche sono in corso Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 dicembre 2020) Unadi4.4 ha colpito ladella provincia dialle ore 15.36, a 3 km ovest da Salizzole, comune di 4000 abitanti: si trova a 22 km da,. Non si hanno ancora notizie di danni o feriti. Le verifiche sono in corso

tancredipalmeri : Raggelante momento in cui la scossa di terremoto irrompe nella diretta tv in Croazia - SkyTG24 : Terremoto nella zona di Verona, scossa di magnitudo 4.4: avvertita anche a Milano - comunevenezia : ?? #Terremoto #Venezia ?? Alle 12.19 si è registrata una scossa di terremoto nella zona di Petrinja in #Croazia ? D… - ombrygiovinazzi : RT @mondoterremoti: [STIMA PROVVISORIA] Un #terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 è appena avvenuto nella zona/provincia di #Verona. Si tra… - lucia_pal : @AlbertoLetizia2 @BiancaTonelloA Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: 3 km W Salizzole (VR), il 29-12-2020 14:36:57 -