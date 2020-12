Terremoto magnitudo 6.3 in località Petrinja: trema l’Italia dal Friuli alla Campania (Di martedì 29 dicembre 2020) Un violento Terremoto si è registrato martedì mattina in Croazia. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20, è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3. L’epicentro è stato a Petrinja, 44 chilometri a sud-est di Zagabria. La scossa è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra ha tremato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di ieri era stata di magnitudo 5.2 ed era stata sentita anche in Friuli-Venezia Giulia. “Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 – ha detto all’Agi Alessandro Amato dell’Ingv – e purtroppo il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Un violentosi è registrato martedì mattina in Croazia. Dopo il sisma di ieri, oggi alle 12.20, è stata registrata una scossa di6.3. L’epicentro è stato a, 44 chilometri a sud-est di Zagabria. La scossa è stata avvertita anche in Italia: da Bolzano al, dal Veneto fino all’Abruzzo. La terra hato per diversi secondi. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata sentita lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo. La scossa di ieri era stata di5.2 ed era stata sentita anche in-Venezia Giulia. “Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a5 – ha detto all’Agi Alessandro Amato dell’Ingv – e purtroppo il ...

