Terremoto magnitudo 6 3 in Croazia | avvertita fino a Milano

Scossa di Terremoto con epicentro nei pressi di Zagabria e di magnitudo superiore a 6, trema il nord-est fino a Milano. Dopo il Terremoto di ieri sera, la terra ha tremato per diversi secondi anche oggi. È accaduto alle 12.20 circa, la scossa si è sentita su tutta la costa Adriatica, dall'Abruzzo al Veneto, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

