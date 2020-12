Terremoto in Croazia, trema il Nord Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Una scossa di terremoto ha colpito la Croazia, nella zona di Petrinja. La magnitudo è di 6.3 sulla scala Richter. La zona è stata distintamente avvertita anche in Italia: hanno tremato dal Friuli a Bologna, fino alle Marche. Leggi su dire (Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Una scossa di terremoto ha colpito la Croazia, nella zona di Petrinja. La magnitudo è di 6.3 sulla scala Richter. La zona è stata distintamente avvertita anche in Italia: hanno tremato dal Friuli a Bologna, fino alle Marche.

