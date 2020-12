Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 6.4. Distrutto il centro di Petrinja, crollati l’ospedale e un asilo: “Almeno 6 morti, anche bambina di 12 anni”. Almeno 20 feriti, sei sono gravi – la diretta (Di martedì 29 dicembre 2020) Scosse di Terremoto talmente potenti da ridurre tutto il centro storico a un cumulo di macerie, sotto le quali le squadre d’intervento hanno già rinvenuto sei corpi senza vita, tra cui quello di una bambina di 12 anni e di un ragazzo di 20. Petrinja, città a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, in Croazia, è semi-distrutta dopo la scossa di magnitudo 6.4 che l’ha colpita intorno alle 12.20 di oggi, poco più di 24 ore dopo il sisma 5.2 di ieri. In entrambi i casi, la città croata è stata l’epicentro, mentre una nuova scossa, alle 13.34 e di magnitudo 4.5, è stata registrata a Sisak, una cittadina vicina. Secondo le prime informazioni che arrivano dal posto, il centro è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Scosse ditalmente potenti da ridurre tutto ilstorico a un cumulo di macerie, sotto le quali le squadre d’intervento hanno già rinvenuto sei corpi senza vita, tra cui quello di unadi 12e di un ragazzo di 20., città a una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, in, è semi-distrutta dopo ladi6.4 che l’ha colpita intorno alle 12.20 di oggi, poco più di 24 ore dopo il sisma 5.2 di ieri. In entrambi i casi, la città croata è stata l’epi, mentre una nuova, alle 13.34 e di4.5, è stata registrata a Sisak, una cittadina vicina. Secondo le prime informazioni che arrivano dal posto, ilè ...

