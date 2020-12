Terremoto in Croazia: oggi il Nord Italia torna a tremare (Di martedì 29 dicembre 2020) Come ieri, anche oggi la Croazia è stata colpita dal Terremoto. Diverse zone del Nord Italia sono tornate a tremare. Terremoto in Croazia che fa tremare il Nord Italia oggi, martedì 29 dicembre 2020, attorno alle 12.20, è stata avvertita una forte scossa di Terremoto nel Nord Italia. Le zone che hanno inviato la segnalazione sono numerose: le Regioni dell’Adriatico, a Nord-est, ma anche a sud. L’epicentro del sisma è nuovamente in Croazia, zona Petrinja. La magnitudo della scossa di Terremoto è di 6.4, dunque più potente di quella di ieri. Resta aggiornato su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Come ieri, anchelaè stata colpita dal. Diverse zone delsonote ainche fail, martedì 29 dicembre 2020, attorno alle 12.20, è stata avvertita una forte scossa dinel. Le zone che hanno inviato la segnalazione sono numerose: le Regioni dell’Adriatico, a-est, ma anche a sud. L’epicentro del sisma è nuovamente in, zona Petrinja. La magnitudo della scossa diè di 6.4, dunque più potente di quella di ieri. Resta aggiornato su ...

