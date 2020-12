Terremoto in Croazia: nuova scossa di magnitudo 6. Avvertito anche sulla costa Adriatica: da Trieste all’Abruzzo (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Terremoto di magnitudo provvisoria 6 è avvenuto in Croazia ed è stato Avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La forte scossa è stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell’Italia, fino anche al Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Undiprovvisoria 6 è avvenuto ined è statoin Italia, lungo la, da, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La forteè stata avvertita chiaramente in gran parte del Nord-Est dell’Italia, finoal Ravennate e a nord di Napoli. Molta paura tra i cittadini,se al momento non si registrano danni né feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - GaiaProcaccini : When senti il divano muoversi sotto di te....terremoto in Croazia di 6.4 ?? - CapitanAchab : RT @DPCgov: ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutt… -