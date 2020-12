Terremoto in Croazia magnitudo 6,4, scossa avvertita in tutta Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La terra trema di nuovo in Croazia e si fa sentire anche nel nostro Paese. Un Terremoto di magnitudo 6,4 avvenuto vicino alla capitale Zagabria è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia citato da Ansa. Terremoto in Croazia, scossa avvertita in tutta Italia: le segnalazioni da nord a sud Dal Nord-est fino a Napoli, passando per l’Emilia-Romagna, il Terremoto è stato avvertito in tutta la Penisola. Segnalazioni sono arrivate in città come Milano, Bologna, Padova e Verona. Tanta la paura tra la popolazione ma al momento non si registrano danni né ... Leggi su improntaunika (Di martedì 29 dicembre 2020) Alessandro Nunziati La terra trema di nuovo ine si fa sentire anche nel nostro Paese. Undi6,4 avvenuto vicino alla capitale Zagabria è stato avvertito in, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia citato da Ansa.inin: le segnalazioni da nord a sud Dal Nord-est fino a Napoli, passando per l’Emilia-Romagna, ilè stato avvertito inla Penisola. Segnalazioni sono arrivate in città come Milano, Bologna, Padova e Verona. Tanta la paura tra la popolazione ma al momento non si registrano danni né ...

