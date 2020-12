Terremoto in Croazia, la scossa sorprende in diretta il sindaco di Petrinja – Il video (Di martedì 29 dicembre 2020) Darinko Dumbovic, sindaco di Petrinja, città epicentro del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la Croazia il 29 dicembre, è stato sorpreso dalla scossa in diretta tv mentre stava rilasciando un’intervista. Il video è stato diffuso su Twitter dal giornalista Gustavo Jiménez. Dumbovic ha lanciato un appello a inviare aiuti urgenti a Petrinja, in particolare Vigili del Fuoco e altri specialisti. «Mezza città è stata distrutta dal Terremoto», ha dichiarato, «la situazione è come a Hiroshima». video: Twitter / @tavoj2828 Leggi anche: Violento Terremoto in Croazia: edifici distrutti e almeno un morto. Trema anche il Nord-Est dell’Italia Croazia, il centro ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Darinko Dumbovic,di, città epicentro deldi magnitudo 6.4 che ha colpito lail 29 dicembre, è stato sorpreso dallaintv mentre stava rilasciando un’intervista. Ilè stato diffuso su Twitter dal giornalista Gustavo Jiménez. Dumbovic ha lanciato un appello a inviare aiuti urgenti a, in particolare Vigili del Fuoco e altri specialisti. «Mezza città è stata distrutta dal», ha dichiarato, «la situazione è come a Hiroshima».: Twitter / @tavoj2828 Leggi anche: Violentoin: edifici distrutti e almeno un morto. Trema anche il Nord-Est dell’Italia, il centro ...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - arual812 : RT @fanpage: #Terremoto in Croazia, 'Come a Hiroshima'. Minuti terribili tra paura e smarrimento, intere città devastate. - Bochettaz__R : RT @emergenzavvf: ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente sulla… -