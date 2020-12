Terremoto in Croazia, il sindaco di Petrinja: “Sembra Hiroshima, tra le macerie bambini”. Almeno tre le vittime. Paura anche a Verona (Di martedì 29 dicembre 2020) Si temono molte vittime. Nel primo pomeriggio sciame sismico con altre scosse di minore intensità. Hanno tremato anche Nord Est e costa adriatica Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 dicembre 2020) Si temono molte. Nel primo pomeriggio sciame sismico con altre scosse di minore intensità. Hanno trematoNord Est e costa adriatica

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - gnu4545 : ?? #Croazia #Veneto #Milano ?? 1) 'C'è il #terremoto, andiamo fuori... 2) 'C'è il coprifuoco alle 22, non uscire...' - edavid57edavid : RT @RepubblicaTv: Croazia, terremoto a Petrinja: macerie in centro dopo la forte scossa: Il centro di Petrinja, a sud di Zagabria, è stato… -