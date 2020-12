Terremoto in Croazia, il sindaco di Petrinja: “Sembra Hiroshima. Abbiamo bisogno di aiuto. Ci sono morti e feriti, anche bambini”. Paura anche a Verona (Di martedì 29 dicembre 2020) Si temono molte vittime. Nel primo pomeriggio sciame sismico con altre scosse di minore intensità. Hanno tremato anche Nord Est e costa adriatica Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 dicembre 2020) Si temono molte vittime. Nel primo pomeriggio sciame sismico con altre scosse di minore intensità. Hanno trematoNord Est e costa adriatica

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - FalcionelliFede : RT @emergenzavvf: ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente sulla… - BiancaTonelloA : @AnCatDubh8 Sì, Marina. Grazie! Ti riferivi al terremoto? Solo avvertito. Epicentro in Croazia. Là purtroppo ci sono stati diversi danni. -