Terremoto in Croazia, il sindaco di Petrinja: "È come Hiroshima". L'unica morta accertata ha 12 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) Si temono molte vittime. Nel primo pomeriggio sciame sismico con altre scosse di minore intensità. Hanno tremato anche Nord Est e costa adriatica

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - ITChardonnay : RT @effesronfleek: Ma in che senso il #Terremoto è stato in Croazia ma si è sentito in tutta Italia? Mi trema il culo (letteralmente) http… - StormyTrixReal : ricapitolando: nelle ultime 4 ore c'è stato un terremoto in Croazia, uno a Padova e uno a verona raga, sta cosa non… -