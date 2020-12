Terremoto in Croazia, i prodotti del supermercato cadono dagli scaffali: il video (Di martedì 29 dicembre 2020) Bottiglie e tetrapak a terra nella corsia di un supermercato dopo la violenta scossa di Terremoto di magnitudo 6,4, che si è registrata in Croazia. L’epicentro del sisma è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, una regione già colpita lunedì da scosse sismiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Bottiglie e tetrapak a terra nella corsia di undopo la violenta scossa didi magnitudo 6,4, che si è registrata in. L’epicentro del sisma è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, una regione già colpita lunedì da scosse sismiche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - Corriere : Terremoto in Croazia, avvertito anche a Trieste e in Veneto - madotsuki888 : RT @coluicheveglia: Come il 2020 prevede di farci passare queste sue ultime ore #29dicembre #Terremoto #croazia #earthquake - VirgilioVazzari : Croazia, terremoto di magnitudo 6.4: danni e crolli -