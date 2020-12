Terremoto in Croazia, i deputati del parlamento sloveno in fuga dall’Aula durante la discussione | VIDEO (Di martedì 29 dicembre 2020) Il forte Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito la Croazia centrale è stato avvertito distintamente non solo in Italia, ma anche in Slovenia, dove alcuni deputati hanno sentito la scossa durante una discussione che si stava tenendo nell’Aula del parlamento sloveno. Il filmato della diretta della Tv3 Slovenia, pubblicato sui social, mostra alcuni componenti del parlamento scappare via per uscire dall’edificio e mettersi al sicuro. La scossa in Croazia è stata registrata alle 12.20, con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo, oltre che in altri Paesi tra cui Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Il fortedi magnitudo 6.4 che ha colpito lacentrale è stato avvertito distintamente non solo in Italia, ma anche in Slovenia, dove alcunihanno sentito la scossaunache si stava tenendo nell’Aula del. Il filmato della diretta della Tv3 Slovenia, pubblicato sui social, mostra alcuni componenti delscappare via per uscire dall’edificio e mettersi al sicuro. La scossa inè stata registrata alle 12.20, con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria, a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino all’Abruzzo, oltre che in altri Paesi tra cui Slovenia, Ungheria, Serbia, Bosnia ...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - RobRe62 : RT @lifegate: Alle 12:19 di oggi è stato registrato un terremoto di magnitudo 6,4 in Croazia. L’epicentro è nella città di Petrinja, il cui… - reteanimalista : RT @prijedoremergen: Un ora fa una forte scossa di terremoto si è scatenata in Croazia e si è percepita molto forte anche a Prijedor. Siam… -