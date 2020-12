Terremoto in Croazia, gravi danni: tra le vittime anche un bambino (Di martedì 29 dicembre 2020) Novità sul forte Terremoto in Croazia delle scorse ore. A Petrinja sono crollati un asilo e un ospedale. Tra le vittime un bambino. Terremoto in CroaziaPoco fa abbiamo dato notizia delle forti scosse di Terremoto che hanno colpito la Croazia verso le ore 12.20 di martedì 29 dicembre 2020. Al momento sono arrivati ulteriori aggiornamenti circa i danni causati dal sisma. In particolare a Petrinja sono crollati un ospedale e un asilo. Purtroppo tra le vittime c’è un bambino. Terremoto in Croazia: le scosse di questa mattina È stato avvertito anche in Italia lungo la costa adriatica il violento Terremoto di questa ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) Novità sul forteindelle scorse ore. A Petrinja sono crollati un asilo e un ospedale. Tra leuninPoco fa abbiamo dato notizia delle forti scosse diche hanno colpito laverso le ore 12.20 di martedì 29 dicembre 2020. Al momento sono arrivati ulteriori aggiornamenti circa icausati dal sisma. In particolare a Petrinja sono crollati un ospedale e un asilo. Purtroppo tra lec’è unin: le scosse di questa mattina È stato avvertitoin Italia lungo la costa adriatica il violentodi questa ...

