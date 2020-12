Terremoto in Croazia: forte scossa avvertita anche a Roma e nel Lazio (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortissima scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata in Croazia, alle 12.20 circa di oggi, a 29 km da Zagabria. La forte scossa è stata percepita anche in Italia, in particolar modo nel nord-est. E’ stata avvertita a Triste, Bologna, Verona, Padova, ma anche nelle Marche. Stando a quanto riporta il quotidiano croato Jaturnji si sarebbero verificati numerosi crolli a Petrinja. Sui social si rincorrono i messaggi e su Twitter l’hashtag #Terremoto è diventato presto di tendenza. La scossa sembrerebbe essere stata avvertita anche a Roma. Nella zona del Nuovo Salario, ci dicono i residenti i lampadari si sono mossi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortissimadidi magnitudo 6.3 è stata registrata in, alle 12.20 circa di oggi, a 29 km da Zagabria. Laè stata percepitain Italia, in particolar modo nel nord-est. E’ stataa Triste, Bologna, Verona, Padova, manelle Marche. Stando a quanto riporta il quotidiano croato Jaturnji si sarebbero verificati numerosi crolli a Petrinja. Sui social si rincorrono i messaggi e su Twitter l’hashtag #è diventato presto di tendenza. Lasembrerebbe essere stata. Nella zona del Nuovo Salario, ci dicono i residenti i lampadari si sono mossi. su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c…