Terremoto in Croazia, crolli, morti e feriti: avvertito anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle 12.19 una scossa di Terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata in Croazia. L’epicentro è stato individuato a Petrinja, a 44 chilometri a sudest di Zagabria, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Italia, stando a quanto riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo tutta la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Questo è il Terremoto più violento mai registrato in Croazia. Un primo bilancio parla di crolli e feriti. crolli, morti e feriti La Croce Rossa croata ha annunciato su Twitter di stare arrivando sul posto per soccorrere chiunque ne abbia bisogno. Il premier croato Andrej Plenkovic aveva rivelato da Twitter di starsi dirigendo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Alle 12.19 una scossa didi magnitudo 6.3 è stata registrata in. L’epicentro è stato individuato a Petrinja, a 44 chilometri a sudest di Zagabria, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertitain, stando a quanto riporta l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo tutta la costa Adriatica da Trieste all’Abruzzo. Questo è ilpiù violento mai registrato in. Un primo bilancio parla diLa Croce Rossa croata ha annunciato su Twitter di stare arrivando sul posto per soccorrere chiunque ne abbia bisogno. Il premier croato Andrej Plenkovic aveva rivelato da Twitter di starsi dirigendo ...

