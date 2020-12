Terremoto in Croazia, almeno sei morti. Scosse avvertite in Lombardia e in Veneto. Fontana: Protezione civile in allerta (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la devastante scossa registrata alle 12.19 a sud di Zagabria in Croazia di intensità 6.4 della Scala Richter, la terra ha tremato anche in Veneto, precisamente a 22 chilometri in direzione sud da Verona tra Salizzole e Isola della Scala. Tre le Scosse registrate dai sismografi dell'Ingv: la prima alle 14.02 con magnitudo 3.4 della Scala Richter, la seconda alle 14.44 con magnitudo 2.8 Richter, e una terza, la più forte di magnitudo 4.4 avvertita chiaramente nell'intera area Veneto-Lombarda, sempre col medesimo epicentro a Salizzole a 22 chilometri a sud di Verona. La profondità dell'ipocentro si colloca per le tre Scosse a una profondità di 12 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.La scossa più forte è stata registrata alle ore 15.37 dai sismografi dell'Istituto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Dopo la devastante scossa registrata alle 12.19 a sud di Zagabria indi intensità 6.4 della Scala Richter, la terra ha tremato anche in, precisamente a 22 chilometri in direzione sud da Verona tra Salizzole e Isola della Scala. Tre leregistrate dai sismografi dell'Ingv: la prima alle 14.02 con magnitudo 3.4 della Scala Richter, la seconda alle 14.44 con magnitudo 2.8 Richter, e una terza, la più forte di magnitudo 4.4 avvertita chiaramente nell'intera area-Lombarda, sempre col medesimo epicentro a Salizzole a 22 chilometri a sud di Verona. La profondità dell'ipocentro si colloca per le trea una profondità di 12 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.La scossa più forte è stata registrata alle ore 15.37 dai sismografi dell'Istituto ...

