Terremoto, il sindaco di Petrinja: 'Sembra Hiroshima, non ho più mezza città' (Di martedì 29 dicembre 2020) Una bimba è morta, il numero dei feriti aumenta. Il sindaco di Petrinja, città a 50 km da Zagabria, è in collegamento diretto con la tv croata HRT. La disperazione di Darinko Dumbovi è raccontata dai ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) Una bimba è morta, il numero dei feriti aumenta. Ildia 50 km da Zagabria, è in collegamento diretto con la tv croata HRT. La disperazione di Darinko Dumbovi è raccontata dai ...

