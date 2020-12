Terremoto fortissimo in Croazia, il sisma porta morte e distruzione – FOTO (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella mattinata di martedì 29 dicembre 2020 un Terremoto di immani proporzioni colpisce la Croazia. La scossa sentita anche in Italia. Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 – secondo le prime stime preliminari – ha colpito alle 12:19 la Croazia centrale, con epicentro tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria, nella stessa area già L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella mattinata di martedì 29 dicembre 2020 undi immani proporzioni colpisce la. La scossa sentita anche in Italia. Una violentissima scossa didi magnitudo 6.5 – secondo le prime stime preliminari – ha colpito alle 12:19 lacentrale, con epicentro tra Petrinja e Sisak, a Sud di Zagabria, nella stessa area già L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

henrikcms : @doriancms Si esattamente, tipo 6,4 mi sembra di aver letto che è fortissimo, mi ha ricordato un po’ il 2012 con il terremoto in Emilia ???? - plantmomgem : RT @leggoit: #Terremoto fortissimo in Croazia: magnitudo 6.3, avvertito in tutto il nord est italiano - leggoit : #Terremoto fortissimo in Croazia: magnitudo 6.3, avvertito in tutto il nord est italiano - gukslileuphoria : Il terremoto era in croazia ma l'ho sentito fortissimo anche qua Cavoli mi si è spostata la sedia sotto di me - usako_811 : #terremoto rilevato fortissimo anche dalla stazione del Matese. -

La scossa di terremoto, di livello superiore a 6 — secondo i dati preliminari — avrebbe avuto come epicentro una zona a un centinaio di chilometri da Zagabria. Avvertita anche in Friuli Venezia Giulia ...

