Terremoto | fortissima scossa in Croazia | trema anche l' Italia

ROMA – Terremoto in Croazia. Alle 12.20 è stata registrata una scossa di magnitudo 6.3 con epicentro a 44 chilometri a sud-est di Zagabria. La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata a ...

Terremoto Croazia: chiusa centrale nucleare in Slovenia

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Una centrale nucleare in Slovenia è stata chiusa per precauzione dopo la forte scossa di terremoto registrata in Croazia. (ANSA).

