Terremoto, fortissima scossa in Croazia: trema anche l'Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa di Terremoto in Croazia, di magnitudo 6.2 secondo i dati preliminari dell'Ingv. La scossa e' stata avvertita nettamente anche in Italia. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortediin, di magnitudo 6.2 secondo i dati preliminari dell'Ingv. Lae' stata avvertita nettamentein. Segui su affarni.it

fanpage : ?? Ultim'ora #Terremoto Croazia, una scossa fortissima che è stata avvertita anche a Napoli. - IoCercoDiMe : RT @MasterAb88: #Terremoto In Croazia pare, 6,4 scala Richter, fortissima Avvertito in tutta Italia - ana_grimbaum : RT @larenait: #terremoto Fortissima scossa in #Croazia - Daniele_V94 : Fortissima scossa di terremoto in Croazia non distante dalla capitale Zagabria già colpita duramente quest’anno. Ep… - cuovrniall : RT @MasterAb88: #Terremoto In Croazia pare, 6,4 scala Richter, fortissima Avvertito in tutta Italia -