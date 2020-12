Terremoto di oggi in Croazia, la situazione: danni ingenti, morti e feriti (Di martedì 29 dicembre 2020) Sarebbero almeno tre le vittime del forte Terremoto verificatosi oggi, 29 dicembre 2020, attorno alle 12:20 con epicentro a Petrinja, in Croazia, circa 50 km a sudest di Zagabria. Una delle vittime sarebbe un bambino, come riporta il sito web dell’emittente croata 24 Sata. Terremoto di oggi in Croazia: la prima vittima accertata è un bambino C’è almeno una vittima nel devastante Terremoto che ha colpito oggi il centro della Croazia. Il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma, ha dato notizia della morte di un bambino. All’emittente 24 Sata, il sindaco Darinko Dumbovic ha anche riferito che metà della città è distrutta. “E’ terribile – ha detto – ci sono morti e feriti, abbiamo visto un ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Sarebbero almeno tre le vittime del forteverificatosi, 29 dicembre 2020, attorno alle 12:20 con epicentro a Petrinja, in, circa 50 km a sudest di Zagabria. Una delle vittime sarebbe un bambino, come riporta il sito web dell’emittente croata 24 Sata.diin: la prima vittima accertata è un bambino C’è almeno una vittima nel devastanteche ha colpitoil centro della. Il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma, ha dato notizia della morte di un bambino. All’emittente 24 Sata, il sindaco Darinko Dumbovic ha anche riferito che metà della città è distrutta. “E’ terribile – ha detto – ci sono, abbiamo visto un ...

