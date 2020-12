Terremoto di magnitudo tra 4.3 e 4.8 nella zona di Verona: la scossa avvertita anche a Milano (Di martedì 29 dicembre 2020) Terremoto nel pomeriggio di oggi 29 dicembre nel Veronese verso le 15.40. La scossa è stata avvertita anche a Milano. A confermare la notizia è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo l’Ingv, la scossa ha una magnitudine stimata tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è stato localizzato per ora in una zona a 3 chilometri da Salizzole (Vr). STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 15:36 IT del 29-12-2020, prov/zona Verona #INGV 25871441 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 29, 2020 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020)nel pomeriggio di oggi 29 dicembre nel Veronese verso le 15.40. Laè stata. A confermare la notizia è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo l’Ingv, laha una magnitudine stimata tra 4.3 e 4.8. L’epicentro è stato localizzato per ora in unaa 3 chilometri da Salizzole (Vr). STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 4.3 e 4.8 ore 15:36 IT del 29-12-2020, prov/#INGV 25871441 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 29, 2020 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

