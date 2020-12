Terremoto di magnitudo 6 in Croazia. Scosse avvertite anche in Italia (Video) (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Una scossa di Terremoto di magnitudo 6 è stata avvertita in Croazia e di conseguenza anche da noi in in Italia, nello specifico lungo la costa Adriatica, da Trieste a Bolzano, fino ad arrivare all’Abruzzo e persino al nord di Napoli. Questo, almeno, stando alle prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro del Terremoto è stato localizzato intorno a Petrinja, distante una cinquantina di km a sud di Zagabria. Già in passato la regione già colpita ieri da eventi sismici. Terremoto, epicentro a Petrinja In Croazia, i media riportano di gravi danni a Petrinja: edifici crollati, interruzione di linee elettriche e telefoniche. Il centro di Petrinja sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Una scossa didi6 è stata avvertita ine di conseguenzada noi in in, nello specifico lungo la costa Adriatica, da Trieste a Bolzano, fino ad arrivare all’Abruzzo e persino al nord di Napoli. Questo, almeno, stando alle prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro delè stato localizzato intorno a Petrinja, distante una cinquantina di km a sud di Zagabria. Già in passato la regione già colpita ieri da eventi sismici., epicentro a Petrinja In, i media riportano di gravi danni a Petrinja: edifici crollati, interruzione di linee elettriche e telefoniche. Il centro di Petrinja sarebbe stato completamente distrutto dalla scossa. Le ...

