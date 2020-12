Terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia, la terra ha tremato anche a Bolzano e Trieste (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Aggiornato alle ore 12,50. Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle ore 12,22 nella conca di Bolzano. I lampadari delle case in diverse zone della città hanno iniziato ad oscillare. La scossa è stata sentita anche a Trieste. La terra ha tremato per diversi secondi anche in in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora in Croazia ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato un Terremoto di magnitudo 5,2. Stavolta la magnitudo della scossa in Croazia è stata 6.2 secondo i dati dell'Ingv. "Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 - spiega all'AGI Alessandro ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Aggiornato alle ore 12,50. Una scossa diè stata avvertita alle ore 12,22 nella conca di. I lampadari delle case in diverse zone della città hanno iniziato ad oscillare. La scossa è stata sentita. Lahaper diversi secondiin in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora inad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato undi5,2. Stavolta ladella scossa inè stata 6.2 secondo i dati dell'Ingv. "Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a5 - spiega all'AGI Alessandro ...

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - leoncina__ : Porco cane, terremoto di magnitudo 6.2 in Croazia Spero non ci siano vittime ma la vedo dura, ho visto delle foto da spavento di Zagabria - AkiraElrien : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto -