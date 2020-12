Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato in Croazia e avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica da Trieste all'Abruzzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Undi6.3 è stato registrato inin, lungo la costa Adriatica da Trieste all'Abruzzo. Lo riferisce l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto, il cui epicentro si troverebbe a pochi chilometri da Zagabria, in Croazia, è stata avve… - mondoterremoti : [DATI UFFICIALI] Un forte #terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto alle 12:19 nei pressi di #Petrinja (#Croazia) ad… - sam_samu24 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto -