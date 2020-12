Terremoto Croazia – Scossa di terremoto oggi INGV lo definisce: “Magnitudo devastante” (Di martedì 29 dicembre 2020) In queste ore è stato registrata una Scossa di terremoto di Magnitudo 6.4 in Croazia, precisamente con epicentro a Zagabria. INGV ha confermato la forza del sisma registrata dai macchinari. “In Italia nessun danno per ora, ma la Scossa è stata devastante” spiega Valeria De Paola. Una Scossa di terremoto il cui epicentro si troverebbe Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) In queste ore è stato registrata unadidi6.4 in, precisamente con epicentro a Zagabria.ha confermato la forza del sisma registrata dai macchinari. “In Italia nessun danno per ora, ma laè stata” spiega Valeria De Paola. Unadiil cui epicentro si troverebbe

