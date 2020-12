Terremoto Croazia: scossa di magnitudo 6.4 vicino a Zagabria. Edifici crollati, morta ragazzina di 12 anni. Paura anche in Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Una scossa pazzesca "come nei film" raccontano le testimonianze. Un Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la Croazia. L'epicentro era nella città di Petrinja, a 50 chilometri dalla capitale della Croazia, Zagabria. Alcune persone sono state salvate dalle macerie. Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha affermato che il Terremoto ha colpito a una profondità di 10 chilometri. Altri filmati hanno mostrato una casa con un tetto crollato. La forte scossa è stata avvertita nel Nord Italia alle 12.20. La terra ha tremato per diversi secondi. La scossa è stata avvertita in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora in Croazia ad un centinaio di chilometri da ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Unapazzesca "come nei film" raccontano le testimonianze. Undi6.4 ha colpito la. L'epicentro era nella città di Petrinja, a 50 chilometri dalla capitale della. Alcune persone sono state salvate dalle macerie. Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha affermato che ilha colpito a una profondità di 10 chilometri. Altri filmati hanno mostrato una casa con un tetto crollato. La forteè stata avvertita nel Nordalle 12.20. La terra ha tremato per diversi secondi. Laè stata avvertita in diverse parti della Regione. Epicentro principale ancora inad un centinaio di chilometri da ...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 6.4 alle ore 12:19 con epicentro nell'area di Petrinja in #Croazia: avvertita distintamente… - elena_ele6 : RT @guastatore1: #earthquake #croazia giornalisti in diretta riprendono il momento in cui il terremoto ha inizio #Petrinja #Terremoto #zag… - mister_ricci : #Terremoto in #Croazia, alle 12.19 scossa di 6,2. Plenkovic (primo ministro): “Cerchiamo di salvare vite umane” -